Premios y mariposas en la panza: el gran momento de María O’Donnell

María O’Donnell volvió a apostar al amor. Después de varios años soltera, la periodista confirmó que está de novia con Fernando “Rapa” Carballo y la noticia sorprendió en el mundo del espectáculo. ¿Quién es el hombre que le robó el corazón?

Todo salió a la luz durante una charla con Sebastián Wainraich en Urbana Play. Cuando le preguntaron cómo estaba “del corazón”, la conductora soltó, entre risas: “Tengo novio, es eso”. Y ante la curiosidad del conductor, aclaró que su pareja no es político ni periodista: es diseñador gráfico.

Carballo tiene una extensa trayectoria profesional, nació en París en 1969, se crió en Buenos Aires y vive en Barcelona desde 1998. Trabajó en medios internacionales y fue el responsable del diseño de "Montoneros, una historia visual", el último libro de O’Donnell.

Según trascendió, se conocían desde hacía varios años por cuestiones laborales, pero el vínculo tomó otro rumbo cuando volvieron a coincidir durante el proyecto editorial. En ese momento, ambos estaban en otras relaciones; después de sus respectivas separaciones, se dieron una oportunidad.

La primicia llega en una semana inolvidable para María, que acaba de ganar el Martín Fierro de Oro de Radio. Y, por si fuera poco, ahora celebra también su presente sentimental.