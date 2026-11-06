Preocupa la salud de la periodista Silvia Mercado: se descompensó en vivo y sucedió un confuso episodio con pedido de donantes 

Sin dudas, la periodista Silvia Mercado encendió las alarmas en las últimas horas debido a una descompensación que obligó a su internación de urgencia.

El hecho generó inmediata repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Allí, desde su lugar de trabajo compartieron un posteo pidiendo donantes de sangre para la periodista, sin detallar el factor requerido.

La publicación no profundizó sobre el estado de la comunicadora y generó preocupación en el ámbito periodístico.

Entonces, la incertidumbre creció con el correr de las horas ante la ausencia de un parte oficial.

Tras varias horas fue Valentina Etulain, una de sus compañeras de trabajo quien publicó en las redes para aportar claridad. "Estuve hace un rato con Silvia en la Clínica Bazterrica. Está estable, haciéndose estudios y cuidada por el personal médico", inició la politóloga.

Luego desmintió la información emitida por la emisora radial. "NO NECESITA DADORES DE SANGRE. En el caso de que se lleguen a necesitar avisaré por este medio. Pido por favor no difundir desinformación", expresó en X.

Ante las consultas de los usuarios sobre la causa de su internación, Etulain dio detalles del episodio inicial. "Se descompensó durante el programa", respondió en la red social para explicar la urgencia.

En ese mismo intercambio precisó el diagnóstico médico que atraviesa Mercado. Detalló que el cuadro que derivó en su traslado al sanatorio es una "encefalopatía hepática".

Horas después, volvió a emitir un mensaje enfocado en la recuperación de Mercado. "Gracias por ayudar a difundir sobre el estado de salud de Silvia. A rezar y tirar buenas energías para que se recupere pronto", manifestó en su perfil.

De esta manera, descartó la búsqueda de dadores y aseguró que comunicará las novedades a través de sus redes.