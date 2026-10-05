Preocupa la salud de Roberto Pettinato: publicó un video desde la cama y sin voz

El conductor Roberto Pettinato generó preocupación en las últimas horas al publicar un video desde la cama y sin voz, en el cual comunicó que, debido a su estado de salud, deberá cancelar una presentación musical pactada para el 3 de octubre en Málaga, España. El ex Sumo grabó el video con el fin de comunicar la razón por la cual debió cancelar el espectáculo previsto. Sin embargo, luego eliminó el archivo y actualmente no se puede encontrar en su perfil de Instagram.

Recostado en una cama, luciendo desmejorado y con la voz rasposa, Pettinato lamentó no tener la fuerza que necesita para subirse al escenario de La Cochera Cabaret con su unipersonal Gracias x todo. “Hola. Quiero pedirle muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó y no puedo. Este es todo el volumen que tengo de voz”, dijo.

A pesar del esfuerzo que hizo por recuperarse en un corto plazo, su salud no mejoró: “Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso”. Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño y de toda la gente que se ha reído tanto en España con el show”, adelantó para quienes no pudieron asistir al show.

En ese sentido, agradeció a quienes lo ayudaron en la organización del evento: “Le quiero agradecer, más que nada, a Germán Correa, mi mánager y productor de Correa Producciones, por haberme traído aquí y haber hecho todo esto lo mejor que pudimos”. “Cuando pasa esto, nada sirve. Gracias y un abrazo enorme a todos. Nos vamos a ver pronto. Y con algo todavía mejor”, cerró su comunicado, que luego eliminó de su perfil.