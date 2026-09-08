Preocupa la salud de Soledad Silveyra: fue internada de urgencia

La salud de Soledad Silveyra volvió a encender las alarmas en el mundo del espectáculo.

En las últimas horas sufrió un duro revés tras padecer un percance en su hogar que derivó en su internación en el Sanatorio Otamendi.

La noticia se conoció en la tele: "Solita Silveyra tuvo un accidente ayer en su casa y se quebró la cadera", así explicaron las complicaciones previas que arrastraba la artista: "Ya venía mal de la espalda y con algunos problemas de salud por los que había suspendido funciones de su obra".

Cuando ocurrió la emergencia doméstica la conductora no se encontraba acompañada, por lo que "llamó a su hijo Facundo que fue a socorrerla". Luego de lo ocurrido, "la internaron en el Otamendi y está ahí", expresaron en los distintoa programas del espectáculo.

Allí, Baltazar, otro de los hijos de la figura señaló. "Está puteando en el cuarto porque se quiere ir, pero esto es para largo. De ánimo está bien, aunque cansada porque no quiere estar más", reveló sobre la intimidad de la habitación.

Además, se supo que la actriz "está medicada con morfina por el dolor" tras la fisura en la cadera.

"Seguramente mañana le van a dar el alta, pero va a tener reposo y esto viene para largo, aunque no la van a operar", sumaron los comentarios al respecto.

Asimismo, recordaron que: "En lo de Mirtha dijo que tenía un dolor fatal, que mucho no se podía mover y que se tenía que aplicar inyecciones porque no aguantaba el dolor", cerraron desde la tele.