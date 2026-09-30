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“NO QUEDA OTRA”

Preocupación: Denisse González, ex “Gran Hermano”, internada por tercera vez

Por Redacción

“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, comunicó Denisse González sobre una nueva internación que preocupó a sus seguidores.

La ex “Gran Hermano” viene teniendo un año muy difícil a nivel salud en base a que fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), también conocida como trombocitopenia inmune, una enfermedad en la que el propio sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan por error a las plaquetas.

“Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos”, dijo la joven a través de sus redes sociales.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, Denisse aseguró: “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!”.

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