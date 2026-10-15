Preocupación por la salud de la reconocida conductora peruana Laura Bozzo: fue operada de urgencia en Acapulco

La reconocida conductora Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco, México, luego de presentar fuertes dolores abdominales y complicaciones gastrointestinales que requirieron una intervención quirúrgica.

Así, a través de medios internacionales, la presentadora habría ingresado al Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado con una deshidratación severa, parálisis intestinal y un aparente cuadro de peritonitis.

La asistente de la conductora brindó detalles sobre la hospitalización de Bozzo en Telemundo y, según su relato, Bozzo comenzó a sentir dolor abdominal, por lo que decidió internarse para recibir atención especializada.

El equipo médico detectó que la conductora tenía una úlcera duodenal, una lesión que se desarrolla en la primera parte del intestino delgado, que necesitó una cirugía inmediata. La misma consistió en una cirugía abierta.

A pesar de la gravedad del caso, el procedimiento se llevó a cabo con éxito y la presentadora transita su recuperación.

Si bien una versión señalaba que Bozzo se encontraba en estado delicado, aún no trascendió un parte médico oficial que confirme la información.