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Preocupación por la salud de Romina Gaetani: qué pasó y cómo se encuentra

Por Redacción

La salud de Romina Gaetani genera preocupación. En la tele contaron detalles sobre el delicado momento que habría atravesado la actriz durante su gira teatral.
Sin embargo, horas más tarde, el equipo de prensa de la artista llevó algo de tranquilidad y explicó qué fue lo que sucedió realmente.

Según revelaron, Gaetani habría sido internada en el hospital de Carmen de Patagones tras presentar un cuadro de agotamiento y una fuerte alteración emocional. “No está bien de salud. La internaron en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional”, expresaron en los diferentes programas del espectáculo.

Además, brindaron más detalles sobre el contexto en el que se habría producido la descompensación. “En los viajes en esos colectivos de gira llegás molido. Y ya venía chupando frío. Estaba mal, entonces así como la vieron la lograron estabilizar, le pasaron mucho suero, y hay que ver ahora qué va a pasar”, señalaron desde la pantalla chica.

Las declaraciones rápidamente encendieron las alarmas entre los seguidores de la actriz, quienes comenzaron a manifestar su preocupación y a enviar mensajes de apoyo en redes sociales.

Entonces, frente a la repercusión que tomó la noticia, el equipo de prensa de Romina Gaetani aclaró cuál fue realmente el problema de salud que atravesó.

“Romi se venía haciendo nebulizaciones porque está con un cuadro de asma. Entonces, cuando llegamos al teatro, vino una ambulancia, la revisó y, para que ella se quede tranquila, la llevaron al hospital. Ahí le hicieron una placa, le tomaron la temperatura, la presión y la saturación, y está todo ok”, explicaron desde su entorno.

Finalmente, para llevar tranquilidad al público, su equipo confirmó que la actriz pudo continuar con normalidad las funciones teatrales programadas.E

La salud de Romina Gaetani genera preocupación. En la tele contaron detalles sobre el delicado momento que habría atravesado la actriz durante su gira teatral.
Sin embargo, horas más tarde, el equipo de prensa de la artista llevó algo de tranquilidad y explicó qué fue lo que sucedió realmente.

Según revelaron, Gaetani habría sido internada en el hospital de Carmen de Patagones tras presentar un cuadro de agotamiento y una fuerte alteración emocional. “No está bien de salud. La internaron en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional”, expresaron en los diferentes programas del espectáculo.

Además, brindaron más detalles sobre el contexto en el que se habría producido la descompensación. “En los viajes en esos colectivos de gira llegás molido. Y ya venía chupando frío. Estaba mal, entonces así como la vieron la lograron estabilizar, le pasaron mucho suero, y hay que ver ahora qué va a pasar”, señalaron desde la pantalla chica.

Las declaraciones rápidamente encendieron las alarmas entre los seguidores de la actriz, quienes comenzaron a manifestar su preocupación y a enviar mensajes de apoyo en redes sociales.

Entonces, frente a la repercusión que tomó la noticia, el equipo de prensa de Romina Gaetani aclaró cuál fue realmente el problema de salud que atravesó.

“Romi se venía haciendo nebulizaciones porque está con un cuadro de asma. Entonces, cuando llegamos al teatro, vino una ambulancia, la revisó y, para que ella se quede tranquila, la llevaron al hospital. Ahí le hicieron una placa, le tomaron la temperatura, la presión y la saturación, y está todo ok”, explicaron desde su entorno.

Finalmente, para llevar tranquilidad al público, su equipo confirmó que la actriz pudo continuar con normalidad las funciones teatrales programadas.

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