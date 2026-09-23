Problemas cardíacos: Lionel Richie volvió a causar revuelo por su salud

Lionel Richie volvió a ser hospitalizado tras sufrir otro problema cardíaco y se vio obligado a cancelar tres próximos conciertos de su gira por Estados Unidos.

De acuerdo a los trascendidos, el artista se encuentra hospitalizado y recibiendo tratamiento para la fibrilación auricular, una afección que se caracteriza por un ritmo cardíaco irregular, mediante una ablación, un procedimiento mínimamente invasivo que busca restablecer el ritmo normal del corazón.

“Lionel se sometió a un procedimiento habitual para tratar la fibrilación auricular (FA). El médico informó que todo salió a la perfección. Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y pronto volverá a los escenarios”, reveló su representante en un comunicado publicado por la revista Page Six.

Debido a la situación, el cantante de 77 años se vio obligado a cancelar las próximas tres fechas previstas para fines de septiembre.