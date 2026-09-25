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NO HAY PAZ

Problemas para Susana en Uruguay: sus vecinos quieren denunciarla

Por Redacción

Susana Giménez atraviesa una inesperada situación en Uruguay. La conductora quedó en el centro de una polémica con algunos de sus vecinos de La Mary, el exclusivo barrio de Punta del Este donde tiene una extensa propiedad.

Según contó Pepe Ochoa en “Bondi Live”, el conflicto estaría relacionado con la quema de hojas dentro de la chacra de la diva. Los vecinos se habrían quejado por el humo que llega hasta las propiedades cercanas y evalúan juntar firmas para evitar que la actividad continúe.

Sin embargo, existe un dato clave: de acuerdo con la información difundida en el programa, la Intendencia de Uruguay permite realizar dos quemas de hojas al año, en diferentes períodos. Por ese motivo, Susana no estaría incumpliendo la normativa vigente.

“La intendencia sostiene que no está haciendo nada fuera de la ley”, explicó Ochoa, quien además mostró imágenes del humo generado en el lugar.

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