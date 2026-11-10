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Profundas y emotivas palabras de Abel Pintos tras cantar para el Papa León XIV

Por Redacción

El Papa León XIV visitó el Cottolengo en Claypole. El Sumo Pontífice conoció el corazón de Don Orione y dio un conmovedor discurso para todos los residentes y los que trabajan en el lugar.

Allí, Abel Pintos cantó "La Llave" y, luego, hizo un posteo expresando su felicidad.

“Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro del Cottolengo Don Orione porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría”, escribió Abel Pintos y compartió un video del momento tan especial. Eso pudo verse en la transmisión oficial que muestra el tour del Sumo Pontífice por Argentina.

“Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas”, continuó Abel Pintos.

Así, el artista agradeció la oportunidad y a todos los espectadores, tanto a la distancia como a los que estuvieron presentes: “Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu”.

“Aguante la fe. Amar es para valientes”, cerró Abel Pintos, en su mensaje tras el momento que vivió en el Cottolengo.

El Papa León XIV destacó y agradeció la música en su honor, incluso se lo llegó a ver muy emocionado. Natalia y Soledad Pastorutti cantaron en la misa de este lunes en el Monumento a los Españoles. Valentino Merlo hará lo propio el martes en el mismo lugar y Luciano Pereyra, en Luján.

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