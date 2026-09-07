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Espectáculos

Proyectan documental ricotero en el marco del FICPBA

Por Redacción

El FICPBA continúa su marcha y trae este lunes a las 19 una proyección muy especial para la Ciudad y para los ricoteros: en el Teatro Argentino se verá “El infierno está encantador - Gulp. 1985”, el documental de Lisandro Carcavallo que reconstruye la noche en que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentaron “Gulp!” en Cemento.

Con material inédito y testimonios, la película captura el origen de una mística que marcó al rock argentino: la de una banda con un pie en la escena rockera y el otro en la vanguardia artística, en plena primavera democrática, según recuerdan músicos, periodistas y allegados a aquella grabación fundacional. Dura 95 minutos y lleva la firma del mismo director de “Cemento - El documental” (2017).

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