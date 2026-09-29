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Pura tensión: la drástica decisión del platense Ricky Diotto que podría quebrar a María Fernanda Callejón

Por Redacción

Tras la viralización del escandaloso video donde María Fernanda Callejón lanzaría una presunta amenaza contra él, trascendió el drástico movimiento judicial que estaría preparando Ricky Diotto y que involucra directamente a su hija Giovanna.

Lo cierto es que, el platense Ricky Diotto estaría evaluando pedir la tenencia legal de su hija Giovanna tras el escándalo mediático y judicial con su expareja, María Fernanda Callejón.

Así, la tensa relación sumó un nuevo capítulo explosivo que pone en jaque el rol maternal de la panelista y actriz.

El nuevo conflicto entre ambos se profundizó luego de que saliera a la luz un video donde se ve a la actriz lanzando presuntas amenazas al odontólogo.

En este delicado contexto, desde la tele, aseguraron que "Está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija".

Según explicaron la solicitud judicial se basaría en un presunto "mal desempeño como madre de María Fernanda Callejón y por la alienación parental que estaría ejerciendo ella sobre la menor poniéndola en contra del padre".

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas habló públicamente sobre este nuevo frente legal.

Pero, se trata de una medida compleja dentro del ámbito judicial debido a los estrictos requisitos que exige la ley.

Al respecto, el conductor Ángel de Brito detalló los motivos muy específicos para que la Justicia decida quitarle la tenencia de un hijo a una madre: "Un problema de salud mental o adicciones", además de situaciones graves como la violencia directa hacia el menor.

Asimismo, se aclaró que esta drástica decisión no surge de un impulso repentino tras el último escándalo público. Sobre este punto, la panelista sostuvo: "Esto vendría siendo algo que él estaría pensando desde hace mucho tiempo".

De avanzar en los tribunales, esta jugada legal podría transformar por completo la dinámica familiar y complicar severamente el futuro de la panelista de Moria Casán.

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