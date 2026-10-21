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Qué dijo Maru Botana sobre sus devoluciones sin comer

Por Redacción

Maru Botana se sumó esta temporada a “MasterChef Celebrity” en reemplazo de Donato de Santis, y su participación no está pasando inadvertida. De hecho, noche a noche, es una de las más cuestionadas en las redes sociales por su particular manera de hacer sus devoluciones: sin probar la comida.

“Yo como muy poquito, como un pajarito”, respondió la cocinera consultada por un movilero de “SQP”. “No necesito comer tanto, hace 30 años que cocino y se cuando las cosas están bien o mal”, agregó la cocinera, minimizando la situación que tiene enardecidos a los tuiteros.

Por otro lado, la pastelera reconoció que está muy cómoda y contenta en “MasterChef Celebrity”, tanto con sus compañeros como con Wanda Nara, y que no mira nada de lo que pasa en las redes sociales.

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