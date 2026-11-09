¿Qué le pasó?: Denisse González fue hospitalizada por quinta vez

La ex “Gran Hermano” lleva más de tres meses con ingresos e internaciones debido a un cuadro autoinmune que aún no tiene respuestas definitivas.

“Vamos por la 5ta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo, pero seguimos en esa. En unos días ya me voy a casita, así que quédense tranquilos”, escribió la joven intentando llevar tranquilidad sobre su situación.

Esta nueva internación puso a vista de todos que su problema de salud es grave y que aún le está costando estabilizar su situación que comenzó el 31 de julio, cuando un chequeo de rutina detectó que tenía apenas 3.000 plaquetas, una cifra extremadamente baja.

Desde ese momento, Denisse debió permanecer internada, bajo observación, iniciando distintos tratamientos, y si bien fue dada de alta, las recaídas hicieron a que necesitara volver a internarse.