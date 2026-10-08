"Que nunca más el silencio sea el precio de pertenecer": duro descargo de una ex bailarina de Marcelo Tinelli 

Fuerte rebote entre los usuarios. El escándalo que explotó en las redes dentro e mundo de bailarines y coreógrafos sigue sumando testimonios.

Esta vez, la que habló fue Anita Izaguirre Iribarne, una de las bailarinas históricas de Showmatch que supo tener gran protagonismo en esa pista.delAdemás de haber trabajado con Mati Napp, uno de los acusados por haber sido presuntamente testigo de situaciones de acoso y no hacer nada al respecto.

Allí, Anita conoce desde adentro los tejes y manejes del mundo de la danza y sintió que no podía quedarse callada.

La mencionada bailarina no se encuentra en la Argentina, pero usó sus redes para hacer un descargo potente en el que expone muchas irregularidades y situaciones aberrantes del ambiente.

"La danza también tiene un lado del que durante mucho tiempo no se habló: abusos de poder, acoso, silencios, puertas que se cierran y carreras que pesan más que las personas. Yo también fui esa chica vulnerable que llegó llena de sueños. Y sé lo que es que, cuando intentás hablar, la historia se dé vuelta y termines siendo “la loca”, “la conflictiva” o la que queda afuera".

En su relato, advierte: "Hoy elijo hablar. Sin nombres, sin señalar a nadie en particular. Pero sin mirar para otro lado porque quienes tienen poder, también tienen una responsabilidad. Y quienes alguna vez vimos, supimos o callamos, tenemos que preguntarnos qué lugar ocupamos en todo esto".

Por último y sin dudar, agregó: "Que salte lo que tenga que saltar. Que se queme lo que se tenga que quemar.

Pero que nunca más el silencio sea el precio de pertenecer. A todas las que hablaron, a las que todavía no pueden hacerlo y a las que alguna vez pensaron que estaban solas: las abrazo. Basta.

Nunca más".