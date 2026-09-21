¿Qué pasó en la Fragata Libertad?: la entrevista con la teniente "fantasma" que se hizo viral

Una curiosa escena ocurrida durante la cobertura del regreso de la Fragata Libertad a Buenos Aires se convirtió en uno de los videos más comentados en las redes sociales: más de 30 millones de visualizaciones. Una teniente de navío fue entrevistada por el periodista Guillermo Lobo y, segundos después de terminar la conversación, pareció desaparecer de la pantalla sin que pudiera verse con claridad hacia dónde se había dirigido.

La protagonista fue Loreley Beratz, teniente de navío y odontóloga de la tripulación de la Fragata Libertad. Durante la transmisión, Beratz conversó con Lobo sobre su regreso a Buenos Aires después de la travesía y manifestó sus ganas de reencontrarse con su familia. Una vez finalizada la entrevista, comenzó a caminar y pasó por detrás del periodista.

Fue en ese instante cuando se produjo la particular escena. La cámara continuó enfocando al cronista y realizó un movimiento sobre la cubierta del buque, mientras Beratz dejaba de ser visible. En el recorte que comenzó a circular en redes, la sensación era que la mujer se había esfumado literalmente detrás del cuerpo del periodista.

El detalle que generó mayor desconcierto fue que, una vez que la cámara volvió a desplazarse, tampoco se alcanzaba a ver a la teniente regresando al encuadre. La falta de referencias visuales, sumada a la velocidad de la secuencia, hizo que muchos usuarios comenzaran a hablar en tono de broma de una supuesta “falla en la Matrix” y hasta de un “fantasma” entrevistado por TN.

La explicación, sin embargo, está en el propio movimiento de la transmisión. Beratz no desapareció: simplemente dejó de quedar dentro del campo de visión de la cámara después de pasar detrás del periodista, que por vergüenza no quiso aparecer de nuevo en pantalla y justo quedó tapada por Lobo.

La repercusión fue tal que en el programa Arriba Argentinos analizaron las imágenes y remarcaron que el video no había sido editado ni generado mediante inteligencia artificial. “Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”, explicaron durante el programa.

El propio Guillermo Lobo se tomó la situación con humor. Después de que el video comenzara a circular, admitió que hasta él llegó a dudar de lo que había ocurrido. “Yo no la vi pasar. Se esfumó”, comentó al referirse a la secuencia que había protagonizado junto a la teniente.