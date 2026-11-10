Quien era Marcos Camino y qué se sabe de su muerte

Marcos Camino fue encontrado sin vida a los 76 años y apenas meses después de dar un paso al costado de Los Palmeras. Según informaron medios locales, se investiga si el artista se suicidó en su propio estudio de grabación ubicado en el barrio Sargento Cabral de la provincia de Santa Fe.

En febrero de este año, Marcos Camino había anunciado su retiro de los escenarios por motivos de edad y salud. La decisión se produjo después de más de cinco décadas de trayectoria y un año después del alejamiento de Cacho Deicas, que marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Los Palmeras.

A lo largo de su carrera, Camino fue una pieza fundamental en la identidad musical del grupo. Su acordeón y su participación en la creación de algunos de los grandes éxitos de la cumbia santafesina lo convirtieron en un referente del género y en una figura reconocida por distintas generaciones de músicos y seguidores.

La noticia de su muerte provocó numerosas muestras de tristeza en Santa Fe y en distintos puntos del país. Desde la cuenta oficial de Los Palmeras también publicaron un mensaje para despedirlo, en el que confirmaron el fallecimiento y destacaron su lugar en la historia de la agrupación.

"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", expresaron.