Quién es Darío Giordano, el productor y viudo de Romina Yan señalado por su hijo

Darío Giordano volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que Valentín Yankelevich, uno de sus hijos, relatara presuntos episodios de violencia física y maltrato que, según afirmó, sufrió durante su infancia. Las declaraciones se conocieron en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro y reavivaron el interés por la historia familiar del productor, que durante años mantuvo un perfil alejado de la exposición pública.

Giordano estuvo casado con Romina Yan, la actriz e hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Juntos tuvieron tres hijos y construyeron una familia que atravesó un momento decisivo con la muerte de la artista, en septiembre de 2010.

La historia de Darío Giordano y Romina Yan

A diferencia de su esposa, que alcanzó gran popularidad por sus trabajos en televisión, Giordano desarrolló su carrera detrás de cámaras. Como productor televisivo, estuvo vinculado a ficciones como Provócame y Kachorra.

La pareja se casó el 27 de noviembre de 1998 y tuvo tres hijos: Franco, nacido en 2000; Valentín, en 2002; y Azul, en 2006. Durante su matrimonio, Giordano mantuvo un perfil reservado y rara vez habló públicamente sobre su vida personal.

El 28 de septiembre de 2010, Romina Yan murió a los 36 años tras sufrir una descompensación cardíaca. La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y entre los seguidores de la actriz.

Después de su fallecimiento, Giordano quedó al frente de la crianza de sus tres hijos, que todavía eran menores de edad. En ese período, la familia contó también con el acompañamiento de los padres de Romina, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Qué dijo Valentín Yankelevich sobre su infancia

El nombre de Giordano volvió a tomar notoriedad este domingo, luego de que Valentín Yankelevich hablara públicamente sobre situaciones de violencia y maltrato que aseguró haber atravesado durante su niñez.

En una entrevista con Tatiana Schapiro, el joven recordó distintos episodios de su vida familiar y explicó los motivos por los que decidió contar su experiencia después de tantos años.

“¿Quién iba a creer que un padre les pegaba a los hijos, los maltrataba?”, expresó al referirse a las situaciones que, según su relato, vivió durante su infancia.

Sus declaraciones pusieron en discusión aspectos de la intimidad familiar que hasta ahora habían permanecido fuera de la exposición pública. El testimonio también volvió a colocar bajo la atención mediática a Giordano, quien históricamente había mantenido un bajo perfil.

Por el momento, las situaciones mencionadas corresponden al relato de Valentín Yankelevich y no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados.