Quién es el joven de 19 años que coquetea con Sabrina Rojas

Después de su comentado romance con José Chatruc, Sabrina Rojas volvió a abrir su corazón. Ahora, la actriz y conductora reveló que está coqueteando con un muchacho 27 años menor.

Según contó en un programa de streaming en DGO Stream, se trata de un futbolista de 19 años con el que mantiene acaloradas conversaciones. “Me escribe por IG, un par de veces le contesté. Las veces que viene para Argentina me dice para vernos. Es argentino pero vive afuera”, reveló la ex de Luciano Castro.