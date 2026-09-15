Quién es la figura elegida para reemplazar a L-Gante en MasterChef Celebrity: los detalles de la decisión

Tras el revuelo por la salida de L-Gante de Telefe, se filtró quién se sumará a MasterChef Celebrity a días del inicio de las grabaciones.

Así, luego de confirmarse la lista de participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, Telefe sorprendió al anunciar la salida de L-Gante.

La baja quedó consumada y el nuevo convocado a días de iniciar el rodaje es Mike Amigorena, un perfil que combina actuación con proyectos musicales para sumar su impronta al concurso.

Asimismo, se detalló la insistencia del canal para sumar al actor y cómo se terminó de cerrar su incorporación: "Lo buscaron desde el principio porque Telefe lo quería en MasterChef, pero él no quiso". Con esta decisión, la producción apostó por un artista consagrado para tapar el hueco que dejó el referente urbano.

De esta manera, Telefe modificó el perfil del concursante pero sostuvo el costado vinculado al arte y la música.

Se supo además que, las grabaciones del certamen están previstas para iniciar entre este jueves y viernes, por lo que las próximas horas serán clave para observar si el canal presenta a la figura en las redes sociales de manera oficial.

Por otro lado, la incorporación exprés plantea un desafío operativo respecto a la capacitación previa.

Vale destacar que, el resto de los famosos lleva semanas realizando el curso intensivo de manipulación de alimentos y nociones básicas de cocina.

Sólo resta saber cómo hará el actor para ponerse al día a tiempo y desenvolverse frente a los jurados desde la primera jornada.