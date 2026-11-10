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Quién es Pancho Chévez, el músico argentino que conoció a tres papas y fue saludado por León XIV

Por Redacción

Francisco “Pancho” Chévez, conocido popularmente como Panchito, protagonizó un emotivo encuentro con el papa León XIV durante la visita que el Pontífice realizó este lunes al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. 

Allí, el mencionado músico santafesino aguardaba en primera fila junto a una multitud y recibió un saludo y un abrazo del líder de la Iglesia Católica.

La transmisión oficial registró el momento en que León XIV advirtió su presencia, juntó las manos en señal de sorpresa y se acercó para conversar con él.

Luego del encuentro, Chévez expresó su deseo de que el Papa llevara "muchas bendiciones a la gente, mucho trabajo, amor y paz", en sus redes sociales.

Nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, Pancho pasó sus primeros años en el Hogar San Roque. Nació sin extremidades y desarrolló una carrera artística como cantante y armonicista. 

También integró junto a León Gieco el proyecto “Mundo Alas”, una iniciativa que reunió a músicos y artistas con discapacidad y que le permitió compartir escenarios con figuras y bandas reconocidas.

Aquí, vale destacar que, el encuentro con León XIV tuvo una particularidad: fue el tercer Papa que conoció. El primero fue Juan Pablo II, durante su visita a Rosario el 11 de abril de 1987, cuando recibió su primera comunión de manos del Pontífice polaco en una celebración multitudinaria realizada en el Monumento Nacional a la Bandera.

Más de tres décadas después, el 27 de junio de 2018, Chévez fue recibido por Francisco en el Vaticano, durante un viaje a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque. Ahora, con el objetivo de conocer a León XIV, viajó hasta Claypole y pudo cumplir su sueño de encontrarse con un nuevo sucesor de Pedro.

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