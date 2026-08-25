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Quién es Valentina: la hija de Mario Pergolini se presentó en Popstars

Por Redacción

Telefe estrenó la nueva edición de Popstars, con la conducción de Nico Vázquez, el reality donde decenas de mujeres se postulan para ser la próxima superestrella. 

Entre las más de tres mil participantes del casting abierto, las cámaras del reality mostraron la audición de Valentina, hija del conductor Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán.

Así, la joven de 20 años se presentó al reality e interpretó el clásico de Britney Spears, "Baby... One more time". 

Sin hacer mención de su apellido, la joven talentosa buscó ganarse el lugar tan solo con su talento y cantó durante 30 segundos a capela ante el equipo de coaches del programa.

Cuando Nico Vázquez llamó a las concursantes que pasaron a la siguiente etapa, el número correspondiente a Valentina pasó al próximo desafío. 

"Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta", contó a las cámaras. 

Con tan solo 20 años, la joven estudió licenciatura en Artes Escénicas y ya debutó en el teatro en una megaproducción.

Valentina se define en sus redes como "actriz y cantante", donde también muestra su amor por los viajes y los recitales. 

Finalmente, recordemos que la hija de Mario Pergolini no es ajena a los escenarios. Allí, interpretó a Anna en "Despertar de primavera", el musical dirigido por Fer Dente en el Teatro Ópera.

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