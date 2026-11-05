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Quién ganó el rating del miércoles: MasterChef Celebrity o Ronnie Wood en Otro día perdido

Por Redacción

Había mucho. La audiencia nocturna del miércoles tuvo una de sus peleas más difíciles: el reality de cocina MasterChef Celebrity compitió contra el imperdible mano a mano entre el Rolling Stone, Ronnie Wood, y Mario Pergolini en Otro día perdido.

Allí, de acuerdo con las mediciones de Kantar IBOPE, el late night de Pergolini alcanzó una de sus marcas más altas hasta el momento, pero no fue suficiente para superar al gran éxito de Telefe. 

El guitarrista de los Rolling Stones dio una entrevista llena de humor, anécdotas e incluso sorprendió a los presentes al subirse al miniescenario de Rada y su banda para tocar la guitarra, mientras que los fanáticos cantaban "Olé olé".

En una entrevista que fue traducida en tiempo real, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece obtuvo un promedio de 5,7 puntos de rating, llegando a un pico máximo de 6 puntos.

Esto fue, sin dudas, una de sus marcas más altas de la temporada.

Pero, a pesar del sólido promedio, quedó por debajo de su competencia directa en Telefe. 

El ciclo a cargo de Wanda Nara, MasterChef Celebrity, lideró la franja con un promedio de 13 puntos de rating y un pico máximo de 13,6 puntos. Así, también fue una de las marcas más altas del reality.

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