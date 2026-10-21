Quiénes son los BTS, la banda surcoreana de K-pop que agotó tres Estadio Único en nuestra ciudad

BTS, también conocidos como Bangtan Sonyeondan o Bulletproof Boy Scouts, es una aclamada boy band surcoreana de K-pop y hip-hop formada en Seúl en 2013 por la agencia Big Hit Entertainment, actualmente HYBE.

Así, el grupo está integrado por siete miembros: RM (líder), Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Su club de fans oficial se llama ARMY, Adorable Representative M.C. for Youth.

Allí, entre los principales logros de la banda se destaca récords en listas de EE. UU. Fueron el primer grupo coreano en alcanzar el número 1 en el Billboard 200 con el álbum Love Yourself: Tear en 2018 y el número 1 en el Billboard Hot 100 con su éxito mundial «Dynamite».

Reconocimientos globales y premios: ganaton cientos de premios en la industria musical, incluidos múltiples American Music Awards, como Artista del Año y los cuatro premios principales Daesangs)en las ceremonias de Corea del Sur.

Récords Guinness: Consiguieron 26 marcas en el Libro Guinness de los récords (destacando por el video musical más visto en YouTube en 24 horas con "Butter" y en 2021 fueron inducidos a su Salón de la Fama.

Hitos en estadios internacionales: Fueron el primer acto coreano en agotar las entradas para un concierto en el icónico Wembley Stadium de Londres en 2019.

Discursos en la ONU y Casa Blanca: Fueron invitados en múltiples ocasiones a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018 y 2021 para hablar ante líderes mundiales y visitaron la Casa Blanca en 2022 para reunirse con el presidente Joe Biden y debatir sobre la inclusión y los crímenes de odio contra la comunidad asiática.

El paso de BTS por el servicio militar obligatorio de Corea del Sur marcó una era de pausa grupal, pero también un período de madurez y transformación física y personal para sus siete integrantes.

Por otra parte, debido a que la ley surcoreana exige que todos los varones aptos sirvan antes de cumplir los 30 años, los miembros se enlistaron de forma escalonada entre fines de 2022 y fines de 2023. Todos los miembros completaron sus deberes con éxito a mediados de 2025 (con la baja final del último miembro concluyendo el proceso completo para el grupo). Esto permitió su histórico reencuentro y el lanzamiento de su álbum y gira mundial Arirang en 2026.

Finalmente, recordamos que, arribaron desde Chile en su avión privado, un boing 777.

Aquí, en nuestra ciudad, el grupo surcoreano generó revuelo de ventas para sus shows en el Estadio Único donde cantarán el 21, 23 y 24 de octubre.