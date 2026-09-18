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Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar: los famosos que estarán en el programa

Por Redacción

PH, Podemos Hablar ya grabó el programa de este sábado 19 y salieron a la luz los invitados que veremos junto a Andy Kusnetzoff.

Allí, como de simpre, mezclaron todo tipo de perfiles: actualidad del espectáculo, deportes, polémicas y un actor.

Mauro Zárate, Sol Abraham, Nati Jota, Eliana Guercio y Alejandro Awada estarán en el próximo programa de PH, Podemos Hablar.

Un grupo que tiene mucho para aportar en el punto de encuentro, con escándalos antiguos, historias de vida y actualidad.

Sol Abraham grabó este programa apenas salió de la casa de Gran Hermano Generación Dorada como triunfadora, al igual que Yipio hizo lo suyo con Pasapalabra. Eliana Guercio, por su parte, se presentará después de su escandalosa salida de A la Barbarossa y sus enfrentamientos con Laura Ubfal en los debates.

Por su parte, Nati Jota fue a la grabación, después de haberse ausentado en la anterior porque estaba enferma.

Los invitados se someterán al punto de encuentro, a la cena y al juego del tejo, donde competirán por un monopatín eléctrico. 

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