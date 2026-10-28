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Quiere evitar problemas: el plan de La China para reconciliarse con BenjamínVicuña

Por Redacción

Luego de pasar meses entre tensos conflictos con su expareja, la China Suárez estaría buscando poner paños fríos y buscar una reconciliación familiar con Benjamín Vicuña por el bienestar de sus hijos.

La actriz y modelo se había mudado con Magnolia y Amancio a Turquía para acompañar a su novio, Mauro Icardi, situación que había tensado su vínculo con el padre de los niños.

Sin embargo, la situación parece haber dado un giro inesperado cuando se conoció que Suárez tendría un plan para recomponer su relación con el actor chileno: la posibilidad de instalarse de forma definitiva en la Argentina.

“Anotó a sus hijos nuevamente en el colegio que concurrían antes de irse a Turquía”, contó Natalie Weber, revelando una novedad que podría restablecer el diálogo entre las partes, ya que los pequeños estarían inscriptos para el periodo lectivo 2027.

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