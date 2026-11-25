Parece que sólo Bruce Wayne podría comprar el Batimóvil: la subasta para adquirir el emblemático vehículo se estancó en 3,25 millones de dólares, por lo que el vendedor se quedó con el auto.

El Batimóvil —utilizado en “Batman Returns”, el éxito de taquilla de Tim Burton en 1992— salió a subasta en Gardena, cerca de Los Ángeles, pero el vehículo no atrajo el precio mínimo aceptable del vendedor.

El vehículo tenía una estimación previa de entre 5 y 7 millones de dólares, y la casa de subastas Julien’s tenía la esperanza de que superara el récord para un Batimóvil establecido en 2013, cuando el auto que conducía Adam West en la serie de televisión de la década de 1960 se subastó en 4,6 millones de dólares.

Conocido como el “mejor auto de súper héroes” —con unos 6 metros (20 pies) de largo y dos aletas traseras estilizadas— el vehículo negro brillante apareció en la mayoría de las secuencias de conducción de la película.