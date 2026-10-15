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Rating caliente: cuánto midieron los Martín Fierro de la Música frente al pico de MasterChef Celebrity

Por Redacción

A fondo. La televisión argentina vivió una noche clave con el cruce de dos grandes producciones en pantalla abierta.

Por un lado, la primera edición de los Martín Fierro de la Música por El Nueve compitió frente a MasterChef Celebrity, la propuesta habitual de Telefe, en una jornada donde la audiencia definió sus preferencias en cada franja horaria.

La alfombra roja de los premios inició en El Nueve a las 19.

Así, entre las 19:30 y las 21, la previa marcó entre 1.7 y 2.6 puntos de rating, ubicándose en cuarto lugar tras Telefe, El Trece y América. La cuenta especializada Moskita Muerta compartió las cifras exactas del encendido durante toda la velada en la red social X.

A las 21:30, la ceremonia ya iniciada llegó a 3.4 puntos, siguiendo cuarta en la franja. Hacia las 22 subió a 4.6, pasando al tercer lugar por encima de América.

Con el comienzo de MasterChef Celebrity en Telefe, la entrega de premios trepó a 5.0 puntos, manteniéndose en el tercer puesto.

Según publicó Moskita Muerta en X: "MasterChef Celebrity 12.2 y Martín Fierro Música 5.0", mostrando la diferencia entre ambas opciones al inicio de la competencia directa.

A los 15 minutos de aire, el ciclo gastronómico alcanzó su marca máxima de la noche. Según la publicación realizada por Moskita Muerta en su cuenta de X: "MasterChef Celebrity lideraba con pico de 13.1 puntos",

Vale destacar que, el reality de cocina atravesó una entrega emotiva marcada por historias familiares, donde Luciana Geuna ganó la medalla dorada y Pablo Giralt la plateada. 

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