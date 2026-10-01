Rating: cuánto midió la goleada de Argentina ante Bolivia ¿Sin Messi, se mira igual?

La Scaloneta volvió al ruedo con el Cuti Romero reemplazando a Lionel Messi como Capitán y Telefe trasmitió el encuentro.

Así, luego del Mundial, la Selección Argentina volvió a jugar. Esta vez, jugó de local en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y tuvo la particularidad de no contar con Lionel Messi en la cancha. Pero el equipo lo dio todo y goleó a la Selección de Bolivia por 4 a 0.

Allí, Telefe trasmitió el encuentro que comenzó a las 20.30 con la previa a cargo de Sofi Martinez y Maxi López. El rating, en este caso, se acomodó en 9,4 puntos y lideró la franja. Todo cambió alrededor de las 21.

Entonces, en el arranque del primer tiempo, la aguja marcaba 13,1 puntos y fue subiendo rápidamente hasta los 21,7 puntos, lo que lo posicionó como lo más visto de la televisión abierta en mucho tiempo.

En la Tv paga, TyC Sports trasmitió y alcanzó picos de 11 puntos. Comprobado: la gente banca siempre a la Selección.

El equipo de Lionel Scaloni continuará con su agenda de amistosos en el país. El próximo partido será el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso en el estadio Monumental.

Luego llegará uno de los partidos más esperados.

El martes 6 de octubre, la Selección se medirá ante Benín, en un encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi del público argentino.