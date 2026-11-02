Rating en llamas: cómo le fue a PH Podemos hablar con el fuerte cruce entre la China Ansa y Santi Maratea

Estuvo fuerte, Fue uno de los temas de los que más se habló en la semana.

China Ansa y Santi Maratea fueron protagonistas en PH Podemos Hablar cuando una pregunta desató un cruce picante en Telefe, en medio de la grabación del programa.

Sin dudas, el fuerte cruce entre la China Ansa y Santi Maratea en PH Podemos Hablar fue tema de debate durante toda la semana.

Pero recién ahora se dio a conocer la charla completa de lo que sucedió en el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff.

Fue momento de conocer también el rating que generó este picante frente a frente, que la gente quiso ver en la pantalla del canal de las pelotitas.

Cuánto midió la discusión entre la China Ansa y Santi Maratea. El sábado por la noche, mucho público quiso ver cómo fue el conflicto y sacar sus propias conclusiones en casa. El programa que había iniciado en los 7.8 puntos de rating, fue escalando hasta los 8.3 puntos.

Los números cerca del final del programa siguieron creciendo tal como dio a conocer el medio Somos Chisme: “#Rating #PodemosHablar 9.5 fue el pico del cruce entre la china Ansa y Santiago Maratea a las 23:08 hs”.