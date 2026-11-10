Rating récord: cuánto midió la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

La segunda jornada de la visita del papa León XIV a la Argentina revolucionó al país y generó un pico histórico de audiencia en la televisión abierta: la transmisión en Cadena Nacional de la misa en el Monumento de los Españoles alcanzó los 28,5 puntos de rating en el encendido acumulado.

Sin dudas, la cifra no solo representó un récord inusual para una mañana de día feriado, sino que tocó números históricos que no se registraban hace años.

Así, la transmisión de la homilía en cadena nacional registró un pico histórico de 28,5 a 28,6 puntos de rating, superando la marca del día anterior, la cual alcanzó los 22.2 puntos.

Previo a la Cadena Nacional, los programas de aire modificaron su grilla para enfocarse en desplegar coberturas especiales en vivo.

Durante la mañana, la cobertura de la visita del Sumo Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione marcó 5,3 puntos, una sumatoria liderada por Telefe con 2,8 y por eltrece con 1,6 puntos.

A las 09:30, durante la previa hacia Palermo, el número subió a 12,9 puntos sumando canales de aire y señales de noticias, con A la Barbarossa en 2,9 puntos y eltrece en 2,5.

Antes del inicio de la cadena, la audiencia de aire empató en 11,4 puntos totales, con Telefe y eltrece alcanzando picos idénticos de 4,4, mientras que en el tercer lugar se posicionó El Nueve con 1,6 y América TV 0,8.

Finalmente, la marca de 28,5 puntos superó el registro de la jornada previa, ya que la transmisión de la llegada del Papa y el acto en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei había alcanzado un pico de 22,2 puntos de rating.