Rating TV: MasterChef Celebrity viene con las hornallas a full

Telefe, volvió a posicionarse en lo más alto de la lista del rating de este miércoles, con buenos números desde el inicio de su programación y un consagrado pico durante el prime time.

Así, de acuerdo con las mediciones oficiales de Kantar IBOPE, el ciclo a cargo de la mediática Wanda Nara osciló entre 11,1 y 11,3 puntos de rating durante su emisión, muy por encima de su competencia directa en El Trece, que registró un sólido piso de 4,5 puntos.

De esta forma, el reality de cocina se mantuvo por encima de la competencia en al menos 5 puntos, siendo el canal con más encendidos del miércoles.

Por otra parte, El Trece marcó 4,5 puntos, América TV llegó a 0,4 y El Nueve obtuvo 0,3 puntos.

En quinto lugar se ubicó la TV Pública, que registró 0,2 puntos de rating.

Recordemos que, en la última emisión de MasterChef Celebrity, los famosos fueron desafiados a ejecutar un plato salado con dos tubérculos elegidos por los chefs.

Allí, la dificultad era cocinar el plato en duplas: mientras uno trabajaba, el otro indicaba las órdenes.

En ese sentido, las duplas fueron Edith Hermida y Karina Mazzocco, Luciana Geuna y Martita Fort, Julieta Nahir Calvo y La Negra Vernaci, Campi y Pablo Giralt, y Lizy Tagliani y Grego Rossello.

Finalmente, Hermida-Mazzocco, Geuna-Fort y Campi-Giralt pudieron destacarse y subir al balcón para la siguiente etapa, mientras que Nahir Calvo-Vernaci y Tagliani-Rossello obtuvieron el delantal gris.