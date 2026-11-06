Reabren el caso de Pasolini tras 50 años

Medio siglo después, el crimen de Pier Paolo Pasolini vuelve a los tribunales. La Fiscalía de Roma abrió un nuevo expediente: va a analizar muestras biológicas de la escena que nunca pasaron por un laboratorio, el testimonio de un policía retirado y material de archivo de la RAI.

El pedido lo impulsaron el abogado Stefano Maccioni, el cineasta David Grieco, que fue asistente del director, y el escritor Giovanni Giovannetti.

En la madrugada del 2 de noviembre de 1975, el cuerpo del autor de Teorema apareció destrozado a golpes y quemado en Ostia. Pino Pelosi, un chico de 17 años detenido con el Alfa Romeo de Pasolini, confesó y fue condenado por un homicidio “en colaboración” con cómplices que nunca se identificaron. En 2005 se desdijo y habló de otros dos hombres. Desde entonces crece la sospecha de un crimen político ligado a “Petróleo”, la novela en la que Pasolini apuntaba contra el poder de Italia.