Reapareció Cami Homs para hablar sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: aclaró si asistirá a la boda

Entre la fuerte controversia entre Tini Stoessel y sus padres, los planes de boda con Rodrigo De Paul avanzan sin pausa hacia la gran fiesta.

Así, con el clima cargado de expectativa, Cami Homs habló sobre la ceremonia de su ex pareja y su vida actual.

La finalista de Bake Off Famosos 2024 habló sobre la distancia que mantiene con la pantalla chica y el gran momento que atraviesa en su día a día. "Estoy muy feliz, muy tranquila, y disfrutando mucho de mi familia. Me fui a vivir lejos, casi en el medio del campo", bromeó sobre su rutina.

Por otra parte, la modelo aprovechó para cruzar los rumores respecto a posibles demandas hacia profesionales de la comunicación tras la causa que salpicó a su padre. "No tengo absolutamente nada para decir. No tengo nada que ver y no soy parte. No sé por qué se habló porque mi nombre no figura en ningún lado", remarcó.

Asimismo, respecto a la futura boda del futbolista con la cantante pop, la mediática mantuvo una actitud reservada frente a las preguntas del cronista.

Entonces, sin intenciones de reavivar disputas pasadas, la ex pareja del jugador dio por cerrado el asunto con firmeza: "Estoy al tanto del casamiento y todo bien".

Además, hizo referencia a Francesca y Bautista, sus dos hijos en común con el deportista, y la relación que sostienen con el entorno paterno. "Los chicos no me dicen nada. Mientras yo los vea felices, no hay nada para decir. No quiero nada más que verlos felices", expresó sobre el bienestar de los pequeños que tienen una conocida cercanía con la novia de su papá.

Al indagar sobre la lista de invitados al evento que se celebrará en la provincia de Buenos Aires, la entrevistada fue muy honesta sobre su situación personal. "No me invitaron al casamiento", reconoció con tranquilidad sobre la postura del futbolista y la artista pop, algo comprensible tras la separación.

En este sentido, priorizó la calma y ratificó el tipo de vínculo que sostiene en la actualidad con el padre de sus niños. "Está todo bien, pero claramente no me invitaron", reiteró para cerrar cualquier especulación sobre un acercamiento.

Finalmente, ante la consulta sobre qué haría si recibiera un pase de último momento a la velada, concluyó la entrevista con una frase contundente. "No voy a responder cosas obvias", sostuvo antes de retirarse, dejando en claro que su foco permanece centrado en su familia y su nueva etapa lejos del conflicto.