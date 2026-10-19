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Reapareció Mirtha Legrand: luego de su internación, la emotiva foto familiar en el Día de la Madre 

Por Redacción

Mirtha Legrand, la diva de la televisión argentina publicó su primera imagen en redes sociales tras recibir el alta médica del Sanatorio Mater Dei.

Allí, rodeada por sus hijos, nietos, bisnietos y personas de su círculo de confianza, la conductora celebró el Día de la Madre. 

Tres semanas y millones de personas pendientes de cada parte médico. Pero, Mirtha Legrand volvió a mostrarse y eligió el Día de la Madre. 

Recordemos que, el 18 de septiembre, Mirtha ingresó por segunda vez al Sanatorio Mater Dei. El diagnóstico era una neumopatía.

Lo que siguió fueron 18 días de internación, partes médicos que el país entero esperaba con el corazón en la mano, y un silencio de la diva que pesaba más que cualquier palabra.

Así, el martes 6 de octubre llegó el alivio. El propio sanatorio lo confirmó: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia.” Volvía a casa. 

Entonces, una semana después del alta, Mirtha eligió el Día de la Madre para reaparecer. Lo hizo en sus redes, con una imagen que resumió todo lo que sus seguidores necesitaban ver: ella, sonriente, rodeada de los suyos.

En la foto estaban su hija Marcela Tinayre, sus nietos Rocco Gastaldi, Nacho Viale y Juana Viale, sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela, y Silvana, su colaboradora de toda la vida.

El mensaje que eligió para acompañar la imagen fue breve y exacto: “¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”

La reacción fue inmediata. En menos de treinta minutos, la publicación superó los 6.000 “Me gusta” y los comentarios se desbordaron de alivio y ternura. “Se la ve hermosa”, “Qué bueno es verla recuperada”, “Te amamos”, “Nuestra reina”. Una ola de afecto que confirmó el cariño y el respeto por Mirtha. 

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