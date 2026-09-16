Recital de Stray Kids: conmoción por la muerte de una joven de 16 años

Una adolescente de 16 años murió antes de ingresar al recital de Stray Kids, que se realizó en el Hipódromo de San Isidro. La joven se descompensó alrededor de las 19 horas, cuando se encontraba en las inmediaciones del predio, y pese a la asistencia médica falleció en un hospital cercano.

Según informó DF Entertainment, la adolescente fue atendida inmediatamente por el equipo de emergencias dispuesto para el evento. Luego fue trasladada al Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, ubicado a unos 400 metros del Hipódromo. Allí los profesionales realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente constataron su muerte por un paro cardiorrespiratorio.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro. Por el momento, se aguarda el informe médico-legal que permitirá establecer las causas precisas de la muerte de la joven cuya identidad no trascendió debido a una disposición de la Justicia.

Desde el Municipio de San Isidro indicaron que el evento contaba con los servicios sanitarios requeridos para un espectáculo de estas características. Según la comuna, el operativo incluía ambulancias, socorristas, personal de la Cruz Roja, puestos de hidratación y un plan de salud aprobado previamente.

EL PRIMER RECITAL DE STRAY KIDS EN ARGENTINA

El episodio ocurrió durante la primera presentación de Stray Kids en Argentina. La banda surcoreana llegó al país para encabezar STRAYCITY, un festival que también contó con las actuaciones de NEXZ, K4OS y Cocho. El grupo tiene además una segunda fecha prevista en el Hipódromo de San Isidro.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades deberán determinar qué ocurrió con la adolescente antes de su ingreso al espectáculo.