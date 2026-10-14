Recomendados para ver “on demand”

CRYSTAL LAKE

En “Viernes 13” (1980), Pamela Voorhees, madre de Jason, es revelada como la verdadera responsable de los asesinatos de Crystal Lake. Devastada por la muerte de su hijo, quien se ahogó mientras los responsables del campamento lo descuidaban, Pamela inicia una sangrienta venganza para impedir que el lugar vuelva a abrir. Su historia sentó las bases del legado de Jason Voorhees, uno de los asesinos más icónicos del cine de terror.

Disponible: desde el viernes en Universal+

GUERRA

Serie antológica ambientada en el elitista mundo de la abogacía londinense que sigue a dos bufetes rivales, Cathcarts y Taylor & Byrne, mientras se enfrentan en una batalla legal diferente que acapara titulares cada temporada.

Protagonizada por Dominic West, Sienna Miller y Phoebe Fox.

Disponible en: HBO Max

CARRIE

En esta adaptación de la obra de Stephen King, Mike Flanagan, conocido por su habilidad para contar historias de terror y suspense, se une al conocido autor para ofrecer una reinterpretación de Carrie en formato de serie, algo que aún no se había hecho. La serie expande la novela y la película de Brian De Palma explorando en profundidad la vida de Carrie White.

Disponible en: Prime Video

ANIMALES

Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger.

Con Ben Affleck, Gillian Anderson y Kerry Washington.

Disponible en: Netflix