Recta final: el rating de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada está llegando a su fin.

Sin dudas, con sus picos altos y sus caídas, será una edición recordada porque logró que las últimas 9 participantes fueran mujeres y una de ellas ganara, después de 19 años.

Este lunes, conocimos el tercer lugar y el rating demostró que, sin dudas, esta temporada no fue la preferida del público.

Pero, si hay algo que se puede destacar de esta primera etapa de la final de Gran Hermano es que le dio un gran empujón a Popstars.

Después de varios programas, la última parte del concurso de canto tocó los 10 puntos, superando ampliamente a Es Mi Sueño con 5.7.

Luego, Gran Hermano Generación Dorada comenzó con 10.8 puntos de rating de base, un numerazo teniendo en cuenta el contexto, pero sigue siendo bajo para lo que el reality estaba acostumbrado.

Entonces, rápidamente, cuando Santiago del Moro entró a la casa para mostrarles sus últimos días las tres solas, subieron un punto.

Allí, el conductor Santiago del Moro mencionó a Yipio como la primera en llegar hasta el último día de Gran Hermano y el rating tocaba los 12 puntos, siendo lo más visto por lejos de la noche.

Mientras tanto, Otro Día Perdido, en El Trece, igualmente hacía un muy buen número superando los 6.

Finalmente, Charlotte Caniggia se quedó con el tercer puesto.

La mediática consiguió un excelente lugar en la final de Gran Hermano, inesperado para todos cuando comenzó. Logró mostrarse como es en realidad y, sin dudas, ganó mucho más que el premio, que quizás era lo que menos necesitaba. El programa superó los 12 puntos.