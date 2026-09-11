Recuerdos de La Plata

Cada tanto, a pesar de una ajetreada agenda y compromisos internacionales, Santaolalla se da una vuelta por La Plata. Es que, dice, “siempre La Plata fue un lugar que me atrajo: siendo una ciudad de estudiantes, y siempre, desde la época de Arco Iris, gran parte de nuestra audiencia venía del estudiantado, con todo lo que eso trae aparejado en términos de vibraciones, de inquietudes, de lo que trae un joven que está nutriéndose de academia”.

Es un lugar, dice además, “muy importante en términos musicales: en nuestra época de Arco Iris estaba La Cofradía de la Flor Solar, Los Redondos nacieron ahí… Tengo recuerdos muy lindos desde lo musical”.

Pero también, claro, recuerda otro hecho: “Hubo un momento muy raro en aquellas épocas tan oscuras de la dictadura militar, donde tuvimos que suspender una actuación de Arco Iris por una amenaza de bomba”, relata. Fue previo a su exilio en 1978: el evento consistía en un homenaje al destacado poeta platense Roberto Themis Speroni y debió cancelarse tras recibir una amenaza de bomba en el lugar, reflejando el clima de violencia y censura de la época.