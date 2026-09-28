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Redes a full: Juana Tinelli blanqueó a su nuevo novio, un empresario de 20 años, las fotos

Por Redacción

Juana Tinelli subió las primeras fotos oficiales con su nuevo novio, Junior Hernández, meses después del escándalo con Bautista Cuiña, su ex, en un boliche.

Así, la mencionada influencer lo blanqueó justo en el día de su cumpleaños, demostrando lo felices que son.

"Feliz cumpleaños mi chuno, te elijo todos los días", escribió Juanita Tinelli y compartió una serie de fotos con Junior, donde se los ve muy enamorados y cercanos. 

Se trata de un empresario gastronómico, tiene 20 años, y se dedica al manejo de food trucks en Tigre. Además, al igual que Lola Latorre, Junior está desarrollando una marca de electrolitos. Se conocen hace un largo tiempo y la relación se fue dando de a poco. Él es amigo de la mejor amiga de Juanita.

"Me lo dijo la propia Juanita, que están saliendo desde mayo. Incluso estuvieron conviviendo en Nordelta y hace un tiempo dejaron la casa porque alquilaban", contaron en la tele  en su momento. 

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