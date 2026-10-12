Relato desgarrador: Valentín Yankelevich destapó una infancia de “golpes, gritos y maltrato”

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, destapó la olla familiar este fin de semana, al revelar los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano.

En una entrevista con el portal Infobae, Valentín relató la cruda realidad que experimentó de chico, y confesó que fue su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, el que lo salvó.

“Creo que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, expresó.

Valentín tenía siete años cuando Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. Según recordó, las agresiones comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y también alcanzaron a su hermano Franco.

“Eran golpes, gritos, maltrato”, relató al describir la convivencia familiar, y recordó que las horas en el colegio eran el momento más tranquilo de su día porque no quería regresar a su casa.

Según su relato, cuando hablaron con sus abuelos paternos sobre lo que sucedía, les dijeron que intentaran comprender la situación de su padre: “¿Qué tengo que entender? Tengo 10 años y mi papá me caga a palos”, recordó. También afirmó que llegó a tener pensamientos relacionados con la muerte y que sentía que no había un lugar seguro al que acudir: “No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar”.

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue decisivo para que los hermanos pudieran abandonar esa convivencia. Valentín contó que comenzaron a relatarle lo que ocurría durante los encuentros que compartían con su abuelo y que él fue la primera persona que los escuchó.

Luego de declarar ante las autoridades, se inició un proceso judicial que, según recordó, se extendió durante varios años y terminó con la tenencia definitiva a cargo de Gustavo: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”.

En respuesta a sus declaraciones, Gustavo compartió una fotografía en la que aparecía junto a sus nietos mayores, Franco y Valentín, quienes estaban abrazados mientras él se ubicaba en el centro. Junto a la imagen, escribió un mensaje dedicado a los jóvenes: “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”.