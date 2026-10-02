Renunció la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton: motivos y detalles 

La denunciante de Joaquín Levinton habló en la tele donde se mostró destrozada y tuvo un relato llamativo.

Su abogada, Adela González, en principio relató para dejar en claro que no quería mediatizar el caso y luego, anunció que se apartaría del caso.

“En el día de hoy, la Dra. Adela González presenta su renuncia a la representación de la denunciante en la causa contra Joaquín Levinton. La decisión responde a diferencias de índole personal y profesional, cuyos detalles se mantienen bajo el secreto profesional”, escribió la abogada en el comunicado que compartió en las redes.

“Gracias a todos mis clientes que saben que trabajo en forma profesional y cuidando a las víctimas”, cerró Adela en su comunicado. Luego, la abogada habló en la tele explicando los motivos de su renuncia: “Mi consejo profesional hacia Paula era que no saliera en los medios hasta que tuviéramos todo el material presentado en la Justicia. Soy muy cuidadosa para trabajar”.

“Cuando habló en un programa a la mañana, yo estaba en una audiencia. Después vi que varios colegas se colgaron del caso, cuando yo era la única que estaba a cargo”, expresó Adela González. Por otro lado, cuando le preguntaron por la posibilidad de que se incorpore Rosenfeld, respondió: “Yo trabajo con Ana, estoy en el programa de ella, no me interesa lo mediático en lo más mínimo”.

“Cuando no comparten mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen. Ella está en toda la libertad del mundo de cambiar la defensa. No puedo hablar de lo que hablé con ella en privado, desconozco si contrató a Ana Rosenfeld”, explicó la abogada. En cuanto a los detalles del caso, relató: “La denuncia la hizo ella de forma personal. Se pidió reabrir la causa archivada, que es lo que corresponde, con las pruebas que hay es el juzgado quien decide”.

Por su parte, Paula, la denunciante, publicó en sus redes que ya tendría una nueva defensa. Además, dejó en claro que no hablará más púbicamente por recomendación de sus abogados, hasta que presente todo el material en la Justicia.