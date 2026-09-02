Repudian a Mel Gibson por burlarse de una intérprete de lenguaje de señas

Se generó un tremendo escándalo con Mel Gibson en un evento de fanáticos de cine a partir de lo que hizo arriba del escenario.

El actor de Arma mortal, mientras estaba por sentarse en su espacio para dar una charla, se burló de una intérprete de lenguaje de señas que estaba en ese mismo lugar.

Diferentes imágenes de la situación se hicieron virales: se ve cómo Gibson saludó y luego imitó los gestos de la mujer antes de señalar a la multitud.

El hecho ocurrió en uno de los paneles de la Fan Expo Canadá este sábado, pero sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes: la figura de Hollywood tuvo que salir a pedir disculpas debido al fuerte repudio que recibió.

Allí, la burla multiplicó las críticas al realizador, al que trataron desde “repugnante” hasta “despreciable” por la imitación que hizo con sus manos desde atrás de la mujer.

Ahora, en un comunicado que mandó a varios medios especializados en Hollywood como Variety o Page Six, Mel Gibson se disculpó por su actitud.

En un comunicado que mandó a varios medios especializados en Hollywood como Variety o Page Six, Mel Gibson se disculpó por su actitud.

“A veces, cuando te suben a un escenario bajo los focos, tu mente está hecha un desastre y muestras una idiotez espontánea e irreflexiva”, consideró.

El protagonista de Corazón valiente cerró el comunicado haciéndose cargo de su acción. “No hubo ninguna mala intención y pido disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido por eso”, completó.

Vale destacar que, Gibson fue a la Fan Expo Canadá que se celebra de manera anual en ese país como el “mayor evento de cómics, ciencia ficción, terror, animé y videojuegos” de esa región, además de ser uno de los festivales más grandes de cultura pop del mundo.

La presencia del actor en uno de los paneles estuvo ligada, sobre todo, a la gran cantidad de fanáticos que todavía tiene la saga Arma mortal.

Recordemos que, no es la primera vez que Mel Gibson queda inmerso en una polémica de esta naturaleza. Tiene todo un historial de comentarios de odio, un rasgo que lentamente carcomió su prestigio.

El escándalo más importante lo tuvo en 2006, cuando fue arrestado por conducir alcoholizado, lo que inició una seguidilla de problemas para Gibson relacionados con su adicción.