“Resistimos porque nos movemos”: vuelve el Festival Danza x la Identidad

El Festival Internacional Danza x la Identidad se prepara para celebrar su décima edición con una programación que reunirá obras, intervenciones artísticas y actividades culturales en distintos escenarios de La Plata y del Conurbano, además de una propuesta en la Ciudad de Buenos Aires. La apertura será este sábado y el cierre, el viernes 13 de noviembre. Todas las actividades serán gratuitas y por orden de llegada.

“Llegar a la décima edición no significa solamente haber sostenido un festival durante tantos años, significa haber construido un espacio de encuentro comunitario, de reflexión sobre la memoria y los derechos humanos”, destacó Yamila Cruz Valla, directora del Festival.

La responsable de la iniciativa subrayó que la continuidad del festival fue posible gracias al trabajo colectivo y al acompañamiento de diferentes sectores de la comunidad artística

“Es una construcción cultural y política que se sostiene gracias al compromiso de muchas personas”, expresó Cruz Valla, quien valoró especialmente la posibilidad de desarrollar las actividades en ámbitos de reconocimiento social, como el Teatro Argentino.

Uno de los momentos centrales de esta edición estará dedicado a los veteranos de la Guerra de Malvinas. La iniciativa surgió a partir de la participación de ex combatientes en el festival del año pasado, cuando comenzó a gestarse un vínculo que derivó en un proyecto artístico conjunto.

“Nuestra decisión fue construir una obra que colabore con una reflexión acerca de la soberanía y que también sea un homenaje a los excombatientes de Malvinas. Por eso este año es un año muy especial”, aseguró.

La propuesta buscará establecer un diálogo entre el lenguaje del movimiento y la experiencia histórica de quienes participaron del conflicto bélico.

UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL

Desde sus comienzos, Danza x la Identidad mantiene un vínculo con la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo y la construcción de espacios de reflexión sobre la historia argentina. En esta oportunidad, además, la celebración coincide con el año en que se cumplen cinco décadas del golpe de Estado de 1976.

Bajo el lema “Resistimos porque nos movemos”, la décima edición buscará reafirmar la capacidad de las expresiones artísticas para generar encuentros y abordar cuestiones que atraviesan a la sociedad.

Para Cruz Valla, uno de los principales objetivos del festival consiste precisamente en ampliar la mirada sobre la danza y su lugar dentro de la vida cultural.

“Muchas veces se piensa que la danza es meramente un entretenimiento o una expresión estética. Nosotros trabajamos desde otra perspectiva, creemos que la danza también produce conocimiento, construye pensamiento y puede intervenir en los debates de nuestra sociedad”, sostuvo.

En ese recorrido, el festival fue construyendo una identidad que combina creación artística, participación colectiva y una mirada sobre los acontecimientos históricos y sociales.

“Nosotros creemos que la memoria no se hereda de manera automática, se construye, se transmite y se pone en movimiento”, concluyó Cruz Valla, al explicar el sentido del lema elegido para esta edición aniversario.

LA PROGRAMACIÓN

Las actividades comenzarán el viernes, a las 12, con la inauguración de un mural realizado por Hernán Cerutti Ricaldoni en homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo. La intervención tendrá lugar en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes, Martín Rodríguez 444, en el barrio porteño de La Boca.

El sábado se realizará la apertura oficial del festival en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. La cita será a las 18 y marcará el inicio de las presentaciones en la Ciudad.

La programación continuará el domingo en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, donde se desarrollará una jornada con diferentes propuestas. A las 14 habrá un recorrido histórico a cargo del CECIM La Plata; a las 16 se presentarán obras de danza y, finalmente, a las 19, se realizará un ciclo de videodanza internacional.

El cierre de la décima edición del Festival tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 20, en el Multiespacio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Los Polvorines.