Revelan detalles de la pericia psiquiátrica de Pity Álvarez

La situación de Pity Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena en medio de su internación y del juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Díaz.

Así, en las últimas horas, Rafael Herrera Milano, psiquiatra y perito de parte de la defensa, brindó detalles sobre la evaluación que realizó al músico y sobre las conclusiones a las que llegaron.

Herrera Milano explicó que la defensa lo contactó a mediados de agosto, a raíz de las dificultades que presentaba el artista durante las audiencias.

“A mí me contactó la defensa a mediados de agosto porque manifestaban que no se podían comunicar con él en el juicio por el tema de la somnolencia”, relató.

El especialista comenzó a analizar la documentación médica incorporada a la causa y aseguró haber encontrado diferencias entre algunos de los informes oficiales. “Yo hice un relevamiento documental de las constancias oficiales que había en la causa y ahí se observaban ciertas contradicciones entre los dictámenes oficiales del cuerpo médico”, señaló.

Luego, por pedido de la defensa, Herrera Milano realizó una evaluación presencial junto a otro profesional: “La defensa me pidió que lo evalúe personalmente y lo hice el 4 de septiembre con un colega”.

Allí, según detallo en televisión, la evaluación los llevó a una conclusión relacionada con el prolongado consumo de sustancias por parte del músico. “Sacamos la conclusión de que es una persona que padece una toxicofrenia de 30 años de evolución, con consumo ininterrumpido, y que actualmente sigue consumiendo, más allá de los antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, anti depresivos, medicación para la presión, para la glucemia”, afirmó.

A partir de lo observado, el profesional aseguró que junto a su colega habían advertido un riesgo para la salud del músico y recomendaron una internación para que pudiera recibir tratamiento.

“En ese informe pusimos que había un riesgo cierto para la salud de él, pedimos una internación urgente para que le hagan un tratamiento con estricto cumplimento y lo rechazaron en la causa penal”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó la situación actual con lo que había observado durante su evaluación y con los antecedentes incorporados al expediente: “Yo que lo entrevisté y vi toda la causa, no me sorprende lo que sucede, es el devenir normal de una enfermedad sin tratamiento”.

Herrera Milano también se refirió a la discusión que se generó alrededor de la capacidad del músico para afrontar el debate y a los episodios de somnolencia que protagonizó durante algunas audiencias.

“En uno de los informes que rechazaron dicen que tiene una reserva cognitiva, pero no especifican de qué es y tampoco no dicen si se puede medir”, cuestionó el profesional.

En las últimas semanas, la situación de Álvarez se agravó con distintas descompensaciones e internaciones. De hecho, el músico permanece hospitalizado y los informes médicos incorporados a la causa fueron analizados por su defensa para plantear alternativas respecto de su participación en el juicio.

Sobre la medida adoptada por la Justicia, Herrera Milano explicó: “Hoy por hoy se ordenó una internación involuntaria porque pesquisaron riesgo inminente para sí o para terceros y eso no es algo que él pueda decidir, por eso lo están pidiendo de oficio”.

Para terminar, el perito describió cómo podría continuar el proceso de atención: “Esto va a terminar en que se va a hacer una internación involuntaria, no sé dónde, se va a hacer una evaluación de ingreso de manera interdisciplinaria y de manera periódica se van a ir elevando informes de su evolución para ver si esto puede comenzar a ser voluntario”.