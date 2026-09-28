Revelaron datos sobre la realidad económica de Oscar González Oro

Sin dudas, Oscar González Oro fue un periodista que marcó una era y su fallecimiento a los 74 años impactó a diferentes figuras.

Así, Viviana Canosa se tomó unos minutos en Carnaval Stream para hablar sobre la experiencia que tuvo cuando trabajaron juntos en Uruguay.

El conductor radial en los últimos meses compartió mensajes en sus redes que le generaron intranquilidad a los seguidores y también a su círculo íntimo: "Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz", había escrito el periodista citando el poema de Amado Nervo.

Allí, Canosa brindó su mirada sobre el "Negro" y lo hizo con total respeto: "Yo hace dos años iba a trabajar en El Observador, la radio que tenía Majul en Punta del Este, y me acuerdo que el Negro González Oro me había dicho que había aceptado hacer la mañana del Observador porque yo iba al mediodía a hacer el pase con él". Esto dejó en claro la buena relación que tuvo con Viviana.

Entonces, en ese momento, Damián Rojo, compañero de Viviana Canosa, la interrumpió para dar a conocer cómo era la realidad y el presente de Oscar González Oro: "Quedate con ese recuerdo del Negro Oro porque el que falleció se dejó morir solo, triste y sin un peso", contó el periodista, impactando a la propia conductora.

Asimismo, en la tele Luis Ventura aseguró: "Les quiero contar que hablé con él hace menos de un mes. Le habíamos mandado un mensaje por parte de la producción para ver si podíamos tenerlo en vivo para su programa con Marina Calabró y él me dijo: 'No quiero que me vean así'".

Posteriormente, contó cómo fue la última vez que lo vio: "Es así que lo vi la última vez parado en la puerta de su casa, muy delgado, con problemas para caminar y para comunicarse conmigo. No fue tan inesperado para mí; habíamos guardado silencio con un grupo de personas que sabíamos cuál era la situación del querido "Negrito".

"Él esperaba el final, pidió un café, se sentó y fue lo último que dijo", expresó por su parte Gustavo Descalzi sobre el último instante de Oscar González Oro. Además, aclaró que él se encontraba solo y al cuidado de una persona: "Lamento mucho, era un tipazo y tenía mucho para dar. En el último tiempo lo sentí entregado".