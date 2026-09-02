Revelaron la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles de la fiesta

Tras la despedida de soltera en Brasil, Lali Espósito volvió al país y se conoció la presunta fecha de su casamiento con Pedro Rosemblat.

Allí, desde diferentes programas dieron a conocer los detalles del evento que promete paralizar a la farándula.

"Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el viernes 30 de octubre", lanzó Pepe Ochoa al aire, al tiempo que agregó: "La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de entre 150 y 200 personas".

Por otra parte, también se filtraron detalles del servicio gastronómico: "Contrataron el catering Eat. La semana pasada fueron a una reunión y cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato, sino que quieren cosas simples y bien argentas", sostuvieron en la tele.

Fieles a su estilo de comida tradicional, optarían por opciones relajadas para compartir en el festejo. "En la recepción va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea milanesas con puré", comentaron.

Por último, sobre el espacio elegido para la fiesta, la locación exacta aún se mantiene bajo estricto hermetismo. "El lugar todavía no lo revelaron, pero será con ceremonia", tiraron desde los medios.