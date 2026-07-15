Revelaron la tremenda historia familiar de los hermanos Dente: origen del conflicto y un amor no correspondido 

Se dio a conocer el trasfondo de la enemistada de los hermanos Tomás y Fernando Dente. Cada uno de ellos contó su historia y es el periodista quien más enojado está por supuestas actitudes del actor.

Ante tanto revuelo, la conductora la columnista Yanina Latorre señaló: “La familia era Ada Rizzuti, quien falleció en 2009 de cáncer, el señor José Dente y tres hijos varones. Todos muy felices hasta que empezaron a llevarse muy mal los padres. Parece que el señor era muy autoritario, aunque no vamos a criticar a un señor que no está vivo”.

“Era una casa con violencia, Ada una señora muy creyente, en el colegio al que iban sus hijos iba mucho a la Iglesia, que tenía un cura que la confesaba y le contaba sus penas. Se engancha con el cura y no fue esporádico; se enamoraron, a tal punto que ella queda embarazada y cuando el cura se entera le ofrece dejar los hábitos y empezar una vida juntos, pero ella se asusta porque le tenía miedo al señor Dente y le dice que no, pero que va a seguir con el embarazo. El cura la respetó”, remarcaron en la tele.

Asimismo aseguraron: “El cura siempre supo que ella estaba embarazada, que había parido y nunca conoció al hijo. Con el tiempo el cura deja los hábitos, se enamora de otra mujer y tiene una hija”

“Ellos se terminan separando, ella se va a un monoambiente porque el tipo la dejó en la calle, pero los hermanos eran unidos, todo normal. Después de la separación, las amigas de Ada cuentan que se termina enfermando de cáncer a causa de todo lo que había vivido, y cuando le agarra metástasis empieza a pensar a pensar que Fernando se merecía saber la verdad. Con el derecho a la identidad, que si que no, ya tenía 28 años, va y se lo cuenta”.

“A Fernando le pegó mal, por eso se enoja con la mamá y no la acompaña en su lecho de muerte. El quilombo familiar, sobre todo con Tomi y con el tío, que lo vemos enojado, empieza porque él no la va ni a despedir. La madre pedía por él, muriéndose y él no iba. El día que va a despedirla ella ya estaba dormida y nunca se enteró de que el hijo la fue a ver”, subrayaron desde los medios.

Finalmente, explicaron que la señora le contó al cura que Fernando sabía toda la verdad. "El cura va al teatro, Fernando estaba haciendo Hairspray, con su mujer y su hija. Lo van a ver, se conocen, pero el vínculo no fluyó ni de un lado ni del otro”.

“A partir de ahí la madre se pone grave y él nunca la acompañó. Fue, pero cuando ya había tomado morfina. Ese es el conflicto real entre los hermanos. Cuando pasó eso se entera el señor Dente, que no es su padre y no hizo nada. Fingió demencia, siguió su vida y se murió cinco años después que Ada, siguió siendo padre de Fernando, él diciéndole Papá”, cerró Yanina Latorre.