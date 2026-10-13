Revelaron los motivos por los que Azul, la hija menor de Romina Yan, no vivió con Gustavo Yankelevich

Luego de la tremenda confesión de Valentín sobre los episodios de violencia que él y su hermano Franco habrían sufrido por parte de su padre, Darío Giordano, surgió una pregunta en las redes: ¿por qué Azul, la hija menor de la actriz, fue la única que siguió viviendo con él?

Allí, Gustavo Yankelevich habló en la tele y despejó todas las dudas. "Cuando iniciamos el proceso para que me otorgaran la tenencia de los chicos, hacíamos muchísimos tests y pruebas psicológicas. Yo me sentaba con una profesional a dibujar como ellos, porque tenían que saber quién era quién en esta historia", explicó.

Vale destacar que, según esos informes, Azul tenía 6 años y era la única que no recibía violencia física ni verbal de parte de su papá. "A mi los jueces me dijeron, igual que los peritos del juzgado, que los tres chicos tenían que venir juntos pero yo pedí por favor que ella se quedara con el papá porque jamás le había pegado. Hubiera sido como desprenderla de él".

De todas maneras, Gustavo no se desentendió de ella ni mucho menos. "Se le hizo un seguimiento muy detallado para ver cómo estaba ella y jamás le hizo nada. No se supo jamás esto pero yo pedí que Azul se quedara con él para que no sufriera", cerró con la confesión.