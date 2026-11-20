Mauro Icardi recibió un revés judicial en medio del conflicto que mantiene con Wanda Nara y su actual pareja, Martín Migueles. Según “DDM”, la Justicia rechazó, al menos por el momento, la medida cautelar que había solicitado para impedir que el empresario se acercara a él, a sus hijas y a su domicilio.

La noticia fue difundida por Guido Záffora, quien precisó que el delantero había realizado la presentación junto a su abogado, Francisco Oneto, luego del tenso enfrentamiento que protagonizó con Migueles en Nordelta.

“En estos momentos le negaron la medida cautelar a Mauro Icardi (...) Igualmente todo sigue en investigación”, explicó el periodista al dar a conocer la información.

Por su parte, Martín Candalaft aportó detalles sobre los motivos que llevaron al juez a desestimar el pedido. Según indicó, la decisión respondió a que todavía no están reunidos todos los elementos necesarios para resolver sobre la medida.

“Fue denegada por una cuestión de protocolo. El juez dijo: ‘Es apresurado porque todavía no tenemos todos los elementos’. Así que ahora le pidieron al fiscal que dé su opinión, que se va a tomar unos días para dar su opinión y lo van a pedir de vuelta una vez que esté con las pruebas un poco más completas”, señaló.

El enfrentamiento entre Icardi y Migueles tuvo lugar el pasado 6 de noviembre en la propiedad que el futbolista posee en Nordelta. El episodio se produjo cuando Wanda Nara se presentó en el domicilio para retirar a sus hijas luego de ser alertada por una de ellas que su padre le había maltratado físicamente.

Ante la tensa situación, Icardi y Migueles vivieron un ida y vuelta acalorado que quedó registrado en un video: “Yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crié en la calle, no soy ni L-Gante ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar, la arreglamos, si no la arreglamos de otra manera”, le dijo el empresario, en una disputa que Mauro tomó como amenaza y denunció judicialmente.